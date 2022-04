Napoli-Roma, Juan Jesus: "Niente fattore stadio, non deve esserci alcun timore"

In scena Napoli-Roma alle 19.00 allo Stadio Maradona per la 33a giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio il difensore azzurro, ex Roma, Juan Jesus ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

JUAN JESUS A DAZN

"Ho già giocato in tanti stadi sempre pieni, a Wembley e anche all'Olimpico in semifinale di Champions. Lo stadio sempre pieno è meglio per esprimere il calcio, è casa nostra e deve essere una spinta in più. Non bisogna avere timore. Giocare in casa con lo stadio pieno è sempre più bello, se vinci ci sono 50mila-60mila persone che sono contente. Non è un timore, oggi proveremo a fare il nostro meglio. Non esiste il fattore Maradona o San Siro".