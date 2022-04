Napoli-Roma, EL SHAARAWY: «Meritavamo di più, con questo spirito possiamo andare lontano. Abbiamo il dovere di provarci per la Champions»

Queste le dichiarazioni di Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, al termine del match con il Napoli:

EL SHAARAWY A DAZN

Che valore ha questa pareggio? L'abbraccio in mezzo al campo, cosa vi siete detti?

Se giochiamo con questo spirito e con questa voglia di vincere possiamo andare lontano e lottare per traguardi ancora importanti. La strada è quella giusta, quella del secondo tempo. Abbiamo fatto una partita tosta, sicuramente meritavamo qualcosa in più.

14° punto guadagnato nel finale, è il fattore Mourinho?

E' la dimostrazione che non molliamo fino all'ultimo, è un fattore il fatto che non si molla e quindi è positivo.

Quanto avevi bisogno di un gol così?

Il gol è sempre importante per tutti, ti dà quella fiducia che a volte quando non giochi ti manca. Sono contento del risultato ma ripeto che potevamo meritare di più. Ma è un pareggio che dà fiducia.

Al di là della poker face di Mourinho, lo spirito del secondo tempo non vi fa venire voglia di pensare al 4° posto?

Sicuramente ci pensiamo, finché la matematica non ci condanna abbiamo il diritto e il dovere di provarci fino all'ultimo ed è quello che faremo.

EL SHAARAWY A ROMA TV+

L'obiettivo è sempre quello di farsi trovare pronto e dare tutto se stesso. Ci siamo presi questo punto, dimostrazione che anche agli ultimi minuti cerchiamo di portare a casa il risultato. Sintomo di una squadra che non molla mai e cerca sempre di fare il meglio. Visto quello che abbiamo fatto potevamo meritare anche qualcosa in più.

Chi conosce El Shaarawy si aspetta sempre il tiro sul secondo palo, sul gol ci hai pensato?

Sì, quando il portiere si aspetta più il tiro a giro... Ho voluto chiuderla, sono contento sia andata bene. Il gol aiuta sempre e dà fiducia.

Ci potevamo credere di più o è stato bravo il Napoli? Questa partita si poteva vincere

Sì, si poteva vincere e ce lo siamo detto anche negli spogliatoi a fine partita. Con questo spirito possiamo lottare ancora per qualcosa di importante, per il quarto posto. Come detto prima è sintomo di una squadra che vuole la vittoria, che la cerca a tutti i costi. Abbiamo avuto occasioni nitide in cui potevamo essere più concreti