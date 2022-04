Leicester-Roma, ZALEWSKI: «Stasera tutti promossi, possiamo farcela. Spinazzola il mio modello»

Queste le dichiarazioni di Nicola Zalewski, centrocampista della Roma, al termine del match con il Leicester:

ZALEWSKI A SKY SPORT

Grande partita, ti abbiamo visto bene sia nel recupero palla che nella fase offensiva. Sei soddisfatto? Ti promuovi?

Sì, anche tutta la squadra. Abbiamo fatto un'ottima partita, dobbiamo migliorare sotto alcuni punti di vista. Abbiamo una grande partita domenica, ce la metteremo tutta sia domenica sia giovedì per passare il turno, siamo consapevoli di potercela fare tranquillamente.

In Primavera facevi un altro ruolo, sei stupito del tuo successo e della tua evoluzione in questo ruolo?

Sì, diciamo di sì. Alcune volte qualche imprecisione in fase difensiva, ma ho i compagni che mi danno sempre una parola di conforto quando succede una piccola sbavatura. In fase di possesso mi chiede tranquillamente quello che faccio esterno alto.

Quindi uno contro uno?

Esattamente.

Spesso sei bassi all'altezza di Ibanez: te lo chiede Mourinho o capita perché gli avversari ti spingono basso?

No, magari capita in partita se il loro esterno è molto largo cerco di stare basso per dare una mano ad Ibanez. Io e Karsdorp oggi dovevamo giocare come quinti, in fase di possesso stare alti e cercare l'uno contro uno, come il mister mi chiede sempre in tutte le partite, e in fase difensiva quando il loro esterno era largo dovevo cercare di restare largo e se si alza devo abbassarmi.

Legati Ibanez dietro, così ti aiuta quando perdete palla.

In teoria i movimenti devono essere quelli.

C'è stata la possibilità di giocare con l'Italia?

Sì, c'è stata la possibilità, non è stata concretissima. Ho saputo che ci sono stati degli interessamenti, ma per rispetto della Nazionale polacca e della mia famiglia ho sempre deciso per quella polacca perché mi sento polacco al 100%.

Che rapporto hai con Mourinho?

Un rapporto normalissimo, allenatore-giocatore. Niente di più e niente di meno.

Il tuo modello chi è? È Spinazzola?

Sicuramente, Leonardo è un grande giocatore. Adesso lo posso ammirare con più facilità perché fa benissimo il quinto di centrocampo, ora che è rientrato cerco di rubargli qualcosa in ogni allenamento. Spinazzola potrebbe essere un mio idolo.