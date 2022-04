Leicester-Roma, SMALLING. "Non siamo preoccupati, sarà una battaglia"

È la sera di Leicester-Roma, semifinale d'andata di Conference League. Prima del fischio d'inizio, previsto alle 21.00 al King Power Stadium, il difensore giallorosso Chris Smalling è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SMALLING A SKY SPORT

Le squadre di Premier giocano sempre veloce, siete preoccupati?

"Non siamo preoccupati, abbiamo studiato il Leicester e sappiamo cosa possono fare. Conosciamo ogni singolo giocatore, questa sera sarà una battaglia".

Come pensi che sarà la partita?

"Vogliamo giocare in calcio propositivo, siamo qui per portare a casa un risultato positivo per poi giocarcela in casa con uno stadio pieno".