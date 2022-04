Leicester-Roma, Rodgers: "Roma forte, dobbiamo essere pazienti. Vardy importante per noi"

È la sera di Leicester-Roma, semifinale d'andata di Conference League. Prima del fischio d'inizio, previsto alle 21.00 al King Power Stadium, il tecnico delle Foxes Brendan Rodgers è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

RODGERS A SKY SPORT

È una semifinale, la prima per il Leicester. È un'occasione.

"Assolutamente sì, è una grande emozione. Sarà una grande serata con una grande atmosfera. Non vediamo l'ora di giocare anche per sfruttare il fattore casalingo".

Vardy?

"È importante averlo di nuovo in campo, è molto importante per noi. Vediamo come sta fisicamente, è bravo a sfruttare ogni occasione".

La Roma è una squadra di qualità, che partita si aspetta?

"Nella gara d'andata è importante, soprattuto in casa, pensare anche al ritorno. È una squadra forte con una buona fisicità, ha giocatori di esperienza e alcuni che hanno giocato anche qui. Gioca con un 3-5-2 un calcio propositivo, è brava a difendere a 3, dobbiamo essere pazienti".