Leicester-Roma, PELLEGRINI: «Buon risultato, un piccolo mattone in vista del ritorno. Faremo di tutto per andare in finale» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, al termine del match con il Leicester:

PELLEGRINI A SKY SPORT

Era un esame importante, sembra superato per la Roma soprattutto nella prima ora di gioco.

Penso sia normale incontrare difficoltà, non era semplice giocare qui e l'abbiamo fatto. Abbiamo messo un piccolo mattone di quello che andrà fatto al ritorno. Siamo fiduciosi, abbiamo ottenuto un buon risultato col sacrificio.



Si parla sempre delle difficoltà con la Premier. La squadra è sembrata al livello del ritmo del Leicester.

È una cosa che si dice, c'è un pizzico di verità: in Premier sono bravi a mettere intensità, magari sono meno attenti tatticamente. È il mio punto di vista, il campionato italiano si sta livellando, sono molte le squadre con cui incontri difficoltà, significa che il livello si sta alzando e dobbiamo essere contenti di questo.

Il gol?

Nicola è molto bravo, ci sta dando una mano. Gli dico sempre che è bravo a sfruttare l'uno contro uno, ha dribblato l'uomo e ha creato superiorità numerica. Per me è stato semplice trovare lo spazio giusto, è stato bravissimo a dare la palla.

Ottimista per il ritorno?

Siamo sempre ottimisti, sappiamo che sarà difficile ma la giocheremo nel nostro stadio con i nostri tifosi, usciamo da qui contenti e carichi per affrontare al meglio la prossima partita contro di loro.

PELLEGRINI A DAZN

Partita complicata in un clima complicato. Soddisfatto?

Non era semplice, sappiamo che sono un'ottima squadra e nei campi inglesi non è mai semplice. Buona partita, loro hanno dato intensità e noi siamo stati al passo. Risultato che ci lascia carichi per la prossima settimana

Dopo il pareggio avete ricominciato a giocare, perché?

Penso sia la normale inerzia della partita. Loro giocano in casa, fanno l'1-1 e cercano di vincere. Noi abbiamo retto e fatto capire quanto teniamo a questa competizione. Faremo di tutto per andare in finale

Ancora una volta l'Olimpico sarà pienissimo. Che partita ti aspetti?

Penso che come ho detto oggi loro giocavano in casa e l'inerzia era un po' dalla loro parte. Giovedì prossimo avremo la gente dalla nostra parte e abbiamo già visto che giocare con il pubblico che non ti ha lasciato mai da solo sarà più semplice.

Un altro gol per te.

Speriamo di continuare così, se questi gol ci portano in finale e ci portano a realizzare il nostro sogno è importante anche per gli altri, sono contento solo di questo

PELLEGRINI A ROMA TV+

Abbiamo fatto una buona partita, loro giocavano in casa, sono un’ottima squadra che ci ha creato delle difficoltà come succede quando giochi a livelli altri come questi. Penso che si possiamo ritenere soddisfatti perché usciamo da qui con un pareggio e giochiamo allo Stadio Olimpico giovedì prossimo quindi possiamo già essere carichi per la prossima partita. Prima c’è il Bologna però è bisogna vincere

La Roma in questi ultimi mesi è cresciuta tanto. Giocare in Inghilterra è sempre complicato, ma la Roma è riuscita a reggere anche dopo il pareggio del Leicester.

Sapevamo che quest’anno c’era un percorso da fare. Penso che lo stiamo facendo e siamo cresciuto molto dal punto di vista collettivo e dell’individualità dall’inizio dell’anno e questo lo dobbiamo solo al lavoro che facciamo tutte le settimane con lo staff, con il mister e con tutte le persone che ci accompagnano a Trigoria. Per noi deve essere un punto di partenza

Un altro gol in Inghilterra per te, questo è molto importante perché lascia tantissime speranze per la gara di ritorno.

Sono molto a mio agio quando posso inserirmi e girare per il campo. Oggi è stato così, sono riuscito a fare gol ma al di là di questo penso che sia importante che abbia segnato la Roma perché se vogliamo raggiungere questo nostro grande obiettivo, questo piccolo sogno non penso che sia importante chi faccia o chi non faccia, ma che la Roma arrivi alla fine