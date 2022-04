Leicester-Roma, MOURINHO: "Non sento pressione, la semifinale è conseguenza del lavoro fatto"

È la sera di Leicester-Roma, semifinale d'andata di Conference League. Prima del fischio d'inizio, previsto alle 21.00 al King Power Stadium, il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

"Abbiamo un modo di giocare per cui non puoi cambiare solo perché giochi una semifinale con il rischio che i giocatori non si adattano alle dinamiche tattiche e mentali. Arrivare in semifinale è la conseguenza del lavoro che hai fatto prima. Sono partite che tante volte sono decise da piccoli dettagli, il livello di concentrazione e magari di pressione. Non sento la pressione, alleno da 20 anni, ma devo accettare e posso capire che per i giocatori, soprattutto per chi non ha mai giocato a questo livello di responsabilità, possa esistere un po' di pressione. Cerchiamo di fare tutto con naturalezza pensando di essere vicini".