Leicester-Roma, Justin: "Meritavamo di più, se giochiamo come questa sera abbiamo possibilità"

Dopo l'1-1 al King Power Stadium tra Leicester e Roma nell'andata della semifinale di Conference League, James Justin ha parlato del match ai microfoni dei cronisti. "Abbiamo giocato abbastanza bene, probabilmente meritavamo di più. Se giochiamo come abbiamo fatto questa sera abbiamo una possibilità. Lo abbiamo dimostrato nei quarti: dimostra solo che il vantaggio di giocare in casa non è una grande cosa e possiamo andare in casa loro e vincere - le sue dichiarazioni -. Il mister ha detto che non importa cosa succede, non puoi abbassare la testa se si perde ed esaltarsi se si vince. Abbiamo giocatori che fanno la differenza e lo abbiamo dimostrato con il PSV, le sostituzioni hanno cambiato la partita e questo dimostra quanto sia profonda la nostra rosa".