Leicester-Roma, CRISTANTE: «Al ritorno un'altra battaglia, quando stiamo bene possiamo giocarcela con tutti»

Queste le dichiarazioni di Bryan Cristante, centrocampista della Roma, al termine del match con il Leicester:

CRISTANTE A SKY SPORT

Le sensazioni per il ritorno? Che partita ti aspetti e se Maddison è da tenere maggiormente d'occhio?

Sì, si sono mossi tanto e bene, compreso Maddison. Andando avanti nella partita abbiamo capito i movimenti e siamo riusciti a restare più coperti. Al ritorno sarà un'altra battaglia come oggi, è dura ma giochiamo in casa e dobbiamo fare un'altra grande prestazione.

Quando si affrontano le squadre di Premier siamo sempre più spaventati, ma per un'ora siete stati all'altezza.

Sì, tra quest'anno e l'anno scorso abbiamo dimostrato che anche in Europa diciamo la nostra. Sappiamo che in Premier vanno forte e hanno un ritmo alto, ma le sappiamo gestire bene. L'abbiamo gestita bene, ora c'è la partita più importante che è il ritorno.

Ti sembra che questo gruppo abbia accorciato le distanze con le prime 4 in classifica in Serie A?

Sì, abbiamo fatto vedere che quando siamo con la testa e stiamo bene ce la giochiamo con tutte.

Che vi manca?

La continuità, che nella seconda parte del campionato abbiamo trovato. Per stare nelle prime 4 devi averla per tutto l'anno. Finiamo bene questa stagione e dalla prossima si vedrà.

Sei consapevole di questo tuo nuovo ruolo? Sei arrivato da trequartista o comunque offensivo, ora sei stato spostato indietro.

Sì, me ne ero accordo da un po'. Sono sempre stato più indietro come posizione, poi chiaramente più partite giochi in una posizione più riesci a carpirne tutti i segreti. Sono contento di come sta andando la stagione.

In un momento del secondo tempo hai allargato le braccia, forse non trovavi un compagno per dialogare. È stato il momento più difficile? Cosa chiedevi ai tuoi compagni?

No, sono situazioni di gioco. Lo sai meglio di me (in riferimento a Beppe Bergomi, ndr), ogni tanto ci sta qualche sbracciata, qualche momento di stanchezza. Sicuramente potevamo fare meglio qualche ripartenza, quando siamo riusciti a recuperare qualche pallone con magari il primo o secondo passaggio riuscivamo meglio potevamo metterli in difficoltà.

CRISTANTE IN CONFERENZA STAMPA

Risultato importante e che vi mette un po' in vantaggio forse visto l'Olimpico strapieno. Più soddisfazione o dispiacere.

Siamo contenti della prestazione, con la vittoria sarebbe stato meglio ma al ritorno sarà battaglia, daremo tutto per vincere.

Complimenti per la partita, nel secondo tempo però vi siete tirati un po' indietro.

E' stata un po' la partita, è subentrata la stanchezza e ci siamo abbassati. Contro le inglesi non si può mollare, attaccano fino all'ultimo. All'Olimpico dovremo continuare forte per 90' per portare la vittoria a casa.

Come stai, visto che hai saltato la partita di Milano? Inizi a sentirti un insostituibile?

Sto bene, ho giocato 90' ed è andato tutto ok. Si sono trovati equilibri nel corso della stagione ma ci sono tanti altri bravi centrocampista. Ogni partita è diversa

(continua)