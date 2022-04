Inter-Roma, Perisic: "Sono tutte finali, oggi dobbiamo essere concentrati"

Alle 18.00 va in scena Inter-Roma, sfida della 34a giornata di campionato. Prima del match Ivan Perisic ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PERISIC A INTER TV

"Ho già detto che mi piacciono più gli assist dei gol, per questo cerco sempre di trovare i miei compagni, ma l’importante è che vinca la squadra. Quindi speriamo di fare altri assist da qui alla fine della stagione".

C'è un ruolo in cui ti trovi meglio?

"In carriera ho giocato in varie posizioni, ma mi trovo meglio sull’ala sinistra”.

Che partita ti aspetti da questo ultimo big match?

"Stanno bene e stiamo bene anche noi, non ci sono più big match, sono tutte finali. Dobbiamo stare concentrati con la Roma e con tutte quelle che verranno. Dobbiamo essere concentrati in ogni partita e vincerle tutte".

PERISIC A DAZN

È la serata più importante per il rush scudetto?

"Sì, la Roma sta bene ma anche noi stiamo bene. Sarà importante come tutte le prossime partite fino alla fine. Ogni partita per noi è come una finale. È importantissima per noi oggi".

Futuro?

"Non parlo del mio futuro, ma solo del mio presente. Sto bene, voglio fare il massimo nelle prossime partite, del futuro parleremo dopo".