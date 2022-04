Inter-Roma, PELLEGRINI: "Partita importante, vogliamo vincere. 100% oggi e con il Leicester"

Prima del Leicester in Conference League, l'Inter a San Siro: alle 18.00 la Roma è ospite dei nerazzurri nella 34a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A DAZN

All'andata forse la peggior Roma con quella di Bodo, Mourinho cosa vi ha detto?

"Sappiamo che è una partita importante, ci stiamo giocando le nostre possibilità di andare in Europa l'anno prossimo, non si sa dove, siamo ancora in una posizione ibrida. Per questo dobbiamo vincerle tutte. Vogliamo vincere questa partita, il mister ci ha detto di pensare a vincere e nient'altro".

Ti do 100: quanto la squadra mette oggi e quanto con il Leicester?

"100 oggi e 100 col Leicester".