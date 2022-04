Inter-Roma, MANCINI: «La migliore delle nostre 3 partite con l'Inter, noi in crescita» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Gianluca Mancini, difensore della Roma, al termine del match con l'Inter:

MANCINI A ROMA TV+

Gli episodi fanno la differenza, come sempre in queste partite. Non entra la palla quest'anno, posso sicuramente fare meglio perché ne ho le capacità. A volte fanno miracoli i portieri, a volte esce di poco come questa sera e a Napoli. Era un'occasione ghiotta per passare in vantaggio, se avessimo segnato non avremmo preso gol. Siamo consapevoli della nostra forza, di quello che abbiamo messo in campo nelle ultime partite. E anche oggi abbiamo preso due gol in ripartenza e uno su calcio d'angolo. Pensiamo a giovedì.

È stata una sconfitta diversa, è rimasta l'identità. Trovi che ci sia una differenza negli ultimi mesi nella costruzione della squadra?

Guardando le tre partite giocate con l'Inter questa è stata la migliore, anche se il risultato dice 3-1. Nei primi 30 minuti abbiamo mostrato il nostro valore: l'Inter ha creato poco, noi non tantissimo ma noi abbiamo avuto la prima occasione e la partita sarebbe sicuramente cambiata. Ci dà consapevolezza, sono queste le partite che ci fanno crescere come gruppo e squadra. L'Inter da 3-4 anni lotta per il vertice e la Champions League, noi abbiamo intrapreso un percorso col mister e ci sono alti e bassi, ma dentro lo spogliatoio e in campo vedo una Roma unita, consapevole dei propri mezzi. Dobbiamo finire al massimo e al meglio questo campionato.

Si gioca tanto in questo momento, ma la Roma non dà l'impressione di essere una squadra stanca e questo è fondamentale anche in vista di giovedì.

Sì, quando arrivi in fondo alle competizioni europee giochi di più degli altri. Ma siamo allenati bene, stiamo bene fisicamente e lo dimostriamo in campo. Fino al 90' cerchiamo di dare il massimo, questo ci fa onore ma ci dà anche consapevolezza di star bene e lottare in ogni minuto

