Inter-Roma, Dumfries: "Non è stato facile, ma abbiamo giocato bene e abbiamo meritato di vincere"

Al termine del match tra Inter e Roma, finito 3-1 per la squadra di Simone Inzaghi, Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni dei cronisti. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal terzino nerazzurro al termine del match:

DENZEL DUMFRIES A DAZN

La Roma non perdeva da 12 partite, era una partita difficile ma ti è sembrata facile?

"Non è stata facile, la Roma stava molto bene. Eravamo molto concentrati, abbiamo giocato bene e abbiamo meritato di vincere".

È la tua prima stagione, ma ti senti a casa a San Siro? Per festeggiare hai dato un calcio a D'Ambrosio.

"Sì, mi sento molto bene a San Siro. Mi piacciono i tifosi e i compagni. D'Ambrosio è stato importante per me per ambientarmi. Giochiamo bene, continuiamo così".

Vi sentite fiduciosi sullo scudetto?

"Non pensiamo a questo ora, pensiamo di partita in partita. Il nostro focus è vincere la prossima partita. Dobbiamo pensare così".