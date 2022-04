Roma-Bodø/Glimt, Vetlesen: "Esperienza bellissima. Oggi non siamo stati precisi"

Il Bodø/Glimt dice addio alla Conference League dopo aver perso per 4-0 allo Stadio Olimpico contro la Roma nella sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Queste le parole di Hugo Vetlesen, giocatore del club norvegese, al termine del match.

VETLESEN IN CONFERENZA STAMPA

Cosa pensate dell'eliminazione?

"Abbiamo fatto delle esperienze fantastiche, abbiamo fatto esperimenti buoni, sono fiero della squadra, del club e dei tifosi. È stata un'esperienza bellissima".

Sulla partita.

"Non siamo stati precisi, la Roma ci ha pressato forte e ci siamo persi. Loro hanno giocato bene".

Come metterete in atto quello che avete imparato in Europa?

"Dobbiamo continuare a mettere un'intensità diversa, dobbiamo vedere dove possiamo migliorare. Siamo stati fortunati a poter giocare in Europa, dobbiamo esserne fieri. Dobbiamo lavorare duramente per poter andare avanti".

Sulla presenza di Nuno Santos negli spogliatoi.

"Nessuno di noi giocatori ha un commento".