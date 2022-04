Bodø/Glimt-Roma, PINTO: "Il 6-1 rimane una brutta serata, ma siamo cresciuti. Nessun problema con Zaniolo. Solbakken? Sono usciti 50 nomi diversi..."

Prima del fischio d'inizio di Bodø/Glimt-Roma, gara d'andata dei quarti di finale di Conference League in scena alle 21.00 all'Aspmyra Stadion, il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PINTO A SKY SPORT

È cambiata la storia di questa partita, anche a livelli di uomini. Che si aspetta questa sera?

"Ci tengo a dedicare un pensiero alla famiglia di Emiliano Mascetti: se riusciremo a vincere sarà anche per lui, che ha fatto un grande lavoro alla Roma. Su quella partita (6-1 nella fase a gironi per il Bodo, ndr) rimane una brutta serata, la squadra è diversa e ci sono 5 mesi in più di lavoro con Mourinho, il processo di crescita è diverso. Oggi siamo qui con una voglia molto grande di cambiare il feeling di quella serata, che purtroppo ci accompagnerà per tutta la vita".

Come mai non avete fatto la rifinitura qui con un campo e un clima diverso rispetto a Trigoria?

"Sul campo ha parlato il mister, quando si gioca sul sintetico è un calcio diverso ma non è una scusa, siamo preparati. Il clima è diverso, ma non ci sono scuse. Non dimentichiamo che vivere in Norvegia è diverso da Roma, magari per loro non è facile avere un prato come il nostro all'Olimpico. Ma non ci sono scuse, giochiamo e cerchiamo di vincere".

Solbakken interessa alla Roma?

"So che è un po' noioso per voi, ma risponderò sempre così. Nelle ultime settimane sono usciti 50 nuovi diversi accostati alla Roma. Stiamo parlando dei quarti di finale di Conference League, l'Atalanta sta giocando i quarti in Europa League, secondo me dobbiamo concentrarci sulle partite e niente di più".

La Uefa ha annunciato le nuove regole oggi, questo in che modo cambierà le strategie della Roma?

"Oggi fare il direttore sportivo è molto più complesso del passato, dobbiamo avere conoscenza di tutte queste regole del calcio europeo. Oggi sono uscite queste nuove regole, che devo vedere meglio, ma c'è la prossima stagione con più libertà. È chiaro che il concetto è quello del calcio sostenibile, l'Uefa negli ultimi anni aiuta i club in questo senso. È una sfida ancora più grande per i ds sportivi, anche per me. Non voglio lamentarmi del passato, dobbiamo lavorare con la società e l'allenatore per rendere la squadra più forte dopo ogni sessione".

Domenica c'è Manchester City-Liverpool in Premier League. Vincere una coppa deve essere il nostro primo passo per avvicinarci a questo tipo di calcio?

"Sì, purtroppo non vedo la partita in diretta perché giocheremo alle 18.00 contro la Salernitana ma la vedrò dopo. Ieri parlavo con le mie persone, non possiamo dimenticare che delle 7 squadre inglesi in Europa ne rimangono 5, mentre delle 7 italiane ne rimangono 2. Tutti in Italia dobbiamo riflettere e lavorare insieme, bisogna portare il calcio italiano in avanti, non è solo per interesse del singolo club. Vengo da un paese più piccolo, dove si lotta tanto per avere 2-3 posti in Champions, c'è rivalità ma siamo tutti insieme per proteggere le squadre in Europa. Andare avanti e magari vincere una coppa sarebbe uno step molto importante nella mentalità, non dimentichiamo che l'anno scorso la Roma è arrivata in semifinale di Europa League. Oggi vogliamo vincere e andare avanti. Vincere aiuta a costruire qualcosa di meglio".

PINTO A DAZN

Qui avete giocato la più brutta partita della vostra stagione, è passato tanto tempo ma neanche troppo. Quanto è cresciuta la Roma?

"Magari la partita più brutta della nostra vita. Ma le grandi squadre e i grandi uomini del calcio nei momenti pesanti imparano. È quello che è successo in quella serata. La squadra è cambiata molto, ha cambiato modulo, ci sono 5 mesi in più con Mourinho, tutti i giocatori sono cresciuti, oggi è una squadra diversa. Siamo qui per vincere per la Roma e per i tifosi, che sempre ci accompagnano. Voglio dedicare un pensiero alla famiglia di Emiliano Mascetti. che è importante per la Roma ed è una ragione in più per vincere oggi".

Oggi non è convocato, ma come ha visto in questi giorni Zaniolo? Si parla sempre di lui, secondo lei sta pagando anche la crescita di Pellegrini e Mkhitaryan?

"No no, a Roma si parla sempre di mercato. Quello che succede con Nicolò è quello che ho detto tante volte: stiamo parlando della prima stagione dopo due gravi infortuni, deve ritrovare fiducia e tutto quello che significa ritrovare il campo anche con un corpo diverso. Siamo soddisfatti di lui, deve recuperare dal piccolo problema al flessore. Non c'è nessun problema con lui".

È d'accordo con Mourinho sul campo sintetico?

"Sappiamo che è un calcio diverso. Tutti vorremo su un buon prato, ma come ha detto il mister non ci sono scuse. Siamo qui per vincere e niente di più".