Bodø/Glimt-Roma, OLIVEIRA: "Siamo pronti. Sono felice qui e devo ancora crescere"

La Roma torna in Norvegia per affrontare il Bodø/Glimt nella sfida d'andata dei quarti di finale di Conference League. Prima del fischio d'inizio, fissato alle 21.00, il centrocampista giallorosso Sergio Oliveira è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SERGIO OLIVEIRA A SKY SPORT

Come avete preparato l'approccio tatticamente?

"A loro piace fare pressing e aggredire alti, abbiamo lavorato su questo. Siamo pronti".

Siete pronti dal punto di vista dell'esperienza internazionale, sono elementi importanti per vincere la Conference League?

"Tutte le squadre che sono ai quarti vogliono vincere la Conference League, noi siamo una squadra in più. È più importante questa eliminatoria, siamo qui per fare il nostro lavoro".

È il miglior Oliveira quello visto nelle ultime due partite o devi ancora crescere?

"No, devo ancora crescere. Sono arrivato due mesi fa più o meno in una grande squadra, sono felice e voglio dare il meglio di me giorno dopo giorno".