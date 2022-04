Bodo/Glimt-Roma, MOURINHO: «Passeremo noi, preoccupato dall'infortunio di Mancini. Tra campo e arbitri brutta immagine per la Conference» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di José Mourinho, allenatore della Roma, al termine del match con il Bodo/Glimt

MOURINHO A SKY SPORT

Cosa ha funzionato? E cosa poteva essere fatto di più?

Fatto di più? Il secondo gol sono da palla inattiva, che è sempre un gol importante e noi li facciamo tanti: piace farlo ma non concedere, è mancanza di concentrazione. Il primo gol è assolutamente ridicolo. Ma vi dico veramente che la cosa che mi preoccupa di più è l'infortunio di Mancini: è preoccupante, su un campo di plastica. Perdiamo 2-1, c'è il secondo tempo all'Olimpico da giocare con la nostra gente. Non ho problema a dire che mi sento favorito per la semifinale.

C'è fiducia quindi?

Certo. Totale fiducia nei giocatori, nello stadio, nell'appoggio della nostra gente. Giochiamo contro una squadra difficile. Ho fiducia di avere un buon arbitro con un buon assistente. Già a Roma contro di loro l'arbitro non ha visto due rigori nettissimi per noi. Oggi nel primo tempo due giocate per il gol dove hanno segnalato fuorigioco, dopo nel secondo tempo finisce con la situazione ridicola con un fuorigioco su rimessa laterale. Questo dimostra il livello.

Pellegrini non aveva mai segnato in carriera 12 gol.

Ne deve fare di più. Per la sua qualità ne deve fare di più.

MOURINHO A DAZN

Una partita complicata, difficili dirsi soddisfatti dopo una sconfitta ma cosa si porta a casa oggi?

non è una sconfitta. Abbiamo un secondo tempo ancora da giocare. Per me non è una sconfitta, è una sconfitta quando sei nella fase a gironi e perdi punti. Abbiamo perso 2-1 e abbiamo un secondo tempo da giocare a Roma con i nostri tifosi e siamo lì. In 3 partite giocate contro di loro non abbiamo vinto mai, ma ora conta solo una partita: la prossima.

La cosa positiva è che non si giocherà sul campo sintetico.

E' un altro sport giocare sul sintetico e lo sappiamo, così come ci rende vulnerabili agli infortuni la prova evidente è l'infortunio di Mancini.

Sta bene?

No, non sta bene e sembra un infortunio importante, per questo dobbiamo ringraziare chi permette di giocare sul campo sintetico

Fiducia per la gara di ritorno?

Fiducia? La vinciamo, saremo in semifinale.

Zaniolo recuperabile per domenica?

Non ne ho idea.

MOURINHO A ROMA TV+

Al ritorno ci sarà lo stesso tipo di difficoltà ma sarà una partita completamente diversa. Penso che non meritiamo per niente questa sconfitta, però non è una sconfitta alla fine. è l'intervallo, perdiamo 2-1 e abbiamo il secondo tempo per giocare in casa, in uno stadio che è tutto esaurita, con la nostra gente che sicuramente sarà lì per la squadra. Adesso non ho problemi a dirlo, siamo noi i favoriti per la semifinale.

C'è tutta un'altra partita da giocare all'Olimpico, contro un ottimo avversario

Un gol è sempre un gol, però sono due gol... Dal nulla. Però dico che la cosa che mi preoccupa di più, e non è una sorpresa perché sapevamo perfettamente il rischio di giocare in questo campo di plastica, è l'infortunio di Mancini.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Come spiega questa seconda sconfitta dal Bodo su questo campo?

C'è solo una partita che conta, sa qual è?

Quella di ritorno.

Esattamente... È l'unica partita che conta. Nella fase a gironi non li abbiamo battuti ma siamo arrivati primi nel girone. L'unica partita che conta è il ritorno, loro sono avanti 2-1 ma ci sono ancora 90' da giocare. Quindi ne riparliamo dopo il match di ritorno.

Knutsen ha detto...

Non mi interessa quello che ha detto. Non me lo dica perché non lo voglio sapere.

Ma il Bodo vi ha sorpreso?

Assolutamente no. Sapevo che erano una buona squadra, che hanno sostituito bene i giocatori che hanno ceduto. Non sono sorpreso, non è una questione di mancanza di rispetto o il fatto di non considerarli un avversario ostico. Credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, non credo che abbiano fatto meglio di noi. La partita è stata molto equilibrata, ma abbiamo avuto più occasioni di loro. Il calcio è così. Il loro primo gol è stato ridicolo, il secondo un gol su palla inattiva. Siamo stati sfortunati con l’arbitro, già nella partita a Roma non ci erano stati concessi due rigori enormi, stasera nel primo tempo, in due situazioni di uno contro uno con il portiere, il guardalinee ha segnalato un fuorigioco che non ci può mai essere. Solo per darvi un'idea del livello, nel secondo tempo è stato fischiato un fuorigioco su una rimessa laterale... La gente vuole che questa competizione cresca, ma poi si gioca su campi di plastica, senza Var e senza una classe arbitrale di livello. Non dà una grande immagine a questa competizione. Però voglio fare comunque i complimenti al Bodo.

Vuole commentare il lavoro di Knutsen qui al Bodo?

Non sta a me commentarlo, perché chiederlo a me? E' una buona squadra, ci lavorano tante persone e lavorano bene, tra cui anche il loro allenatore, che altro aggiungere?

Knutsen ha detto che lei parlava troppo a bordocampo

Io? Non mi risulta....

Ha detto che c'è stato poco fair play.

Non sono interessato alle sue parole, non mi interessa, davvero.



Ha perso 6-1 e 2-1, Bodo è un incubo per lei...

Incubo di cosa?

Ma qui ha perso due volte...

E che problema c'è? Non è un problema per me perdere la prima gara e poi passare il turno come nella fase a gironi, continuo a ripeterlo. È un problema se perderemo la seconda gara, ma se vinciamo al ritorno con due gol di scarto non è affatto un problema... Voglio solo arrivare in semifinale.

Cosa è cambiato nel secondo tempo?

Non ha cambiato nulla, un gol che non si capisce come sia arrivato, una palla deviata da qualcuno, un gol che non esiste. Il secondo è stata una palla inattiva, noi ne facciamo tanti così e oggi ne abbiamo preso una. Se c’è una partita da perdere era questa, quando ce n'è un'altra da giocare. Nella fase a gironi perdi tre punti, in quella a eliminazione diretta ci sono ancora 90 minuti.

Non siete arretrati troppo nella ripresa?

No, non penso.