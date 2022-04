Bodo/Glimt-Roma, KUMBULLA: «Mancata concentrazione. Non è ancora finita, conti da chiudere al ritorno» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Marash Kumbulla, difensore della Roma, al termine del match con il Bodo/Glimt

KUMBULLA A SKY SPORT

Cosa è mancato dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo?

È mancata un po' di concentrazione, soprattutto sul secondo gol che era evitabile su palla inattiva. Adesso dobbiamo chiudere questa partita, pensare a domenica e poi a giovedì per il ritorno.

C'è stata incertezza sulla palla inattiva all'89', sono aspetti da migliorare?

Sì, sicuramente. Da oggi impareremo qualcos'altro. Ora è inutile pensare a cosa potevamo fare, dobbiamo chiudere questa partita. Domani magari penseremo agli errori per migliorare.

KUMBULLA A DAZN

Molto bene il primo tempo, poi l'episodio nel finale lascia l'amaro in bocca rispetto alla prestazione.

Si, sicuramente il secondo gol fa un po' più male, comunque mancava poco, era quasi finita. Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo avuto occasioni e segnato, nel secondo c'è mancato qualcosa, forse un po' di gestione e concentrazione. Ora penseremo a domenica e poi al match di ritorno.

Le difficoltà del campo sintetico?

Chiaramente cambia tutto, il campo è più duro e loro sono più abituati, la palla va più veloce ma non ci sono scuse, dovevamo abituarci e giocare.

Che indicazioni dà questa partita per il ritorno?

Ci teniamo la prestazione del primo tempo, in cui abbiamo concesso poco e giocato con intensità. Dobbiamo essere più convinti, con il nostro pubblico in casa faremo di tutto.

KUMBULLA A ROMA TV+

È un peccato, eravamo sull'1-1 e anche il primo gol è venuto da due deviazioni. Nel secondo dovevamo essere più concentrati, più convinti, non dovevamo prendere il secondo gol, però c'è ancora la gara di ritorno. Noi ci crediamo, ci sarà il nostro pubblico che ci darà una grande mano ed è un risultato che possiamo ribaltare

Ti ha sorpreso questo Bodo? È così difficile giocare su un campo sintetico?

Sì, ci sono molte variabili, la palla va molto più veloce, il campo è più duro, si rischiano degli infortuni, ma non dobbiamo cercare scusanti, dobbiamo pensare alla partita di domenica e poi al ritorno.

Come ha detto il mister è come se fosse il primo tempo

Chiaramente non è ancora finita, è solo la prima. La seconda la giocheremo in casa con il nostro pubblico e quando siamo con loro è come se fossimo in 12