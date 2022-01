Roma-Lecce, Baroni: "Abbiamo fatto la partita che volevamo giocando con coraggio. Ho ricordi meravigliosi dell'Olimpico, spero torni ad essere pieno"

Queste le parole del tecnico del Lecce Marco Baroni al termine del match contro la Roma.

BARONI A MEDIASET

Partita cambiata nel secondo tempo

Sì, chiaro, anche per l'inferiorità numerica. Abbiamo fatto la partita che volevamo, giocando come nel nostro campionato. Mi è piaciuto lo spirito, abbiamo preservato qualche ragazzo per le prossime partite. Buona prestazione da parte dei miei, sono contento

Forse la partita di stasera serviva più a testare?

Squadra con tanti giovani, stanno crescendo. Ci daranno una mano importante e questo è il nostro obiettivo: far crescere un gruppo di titolari. Oggi abbiamo avuto risposte importanti e come detto abbiamo anche fatto rifiatare qualcuno. Ho chiesto alla squadra una prestazione con il piglio giusto e abbiamo giocato con coraggio, come volevamo

BARONI A SKY SPORT

Due squadre con tante differenza tecnica, ma voi avete mostrato i vostri principi...

E' quello che avevo chiesto alla squadra, i ragazzi sono stati bravi. siamo andati a pressare e finche avevamo energia lo abbiamo fatto bene. Ora però abbiamo un impegno ravvicinato di campionato, volevamo dare opportunità a chi ha giocato bene e fare un po' di turnover

BARONI IN CONFERENZA STAMPA

Un commento sulla prova del Lecce?

“È chiaro che ci siano differenze fisiche e tecniche tra noi e la Roma, però ho chiesto ai ragazzi di non snaturarci e avere lo stesso atteggiamento che abbiamo in campionato. Se entri intimorito, puoi soffrire invece noi abbiamo sempre giocato palla a terra e sono molto contento. Nella ripresa è venuta fuori la differenza fisica tra noi due e poi con l’espulsione tutto è stato più complicata. È una gara importante per noi, era giusto affrontarla con questo piglio ma ora pensiamo al campionato e ora dobbiamo recuperare le energie”.

Calabresi?

“In quella posizione non è una novità, è stato un bel segnale. Ho apprezzato tantissimo la sua prova perché è un ragazzo che ci ha sempre dato tantissimo. Questa prestazione è un segnale”.

Il ritorno all’Olimpico?

“Ho ricordi meravigliosi in questo stadio, spero che la pandemia finisca e torni a essere tutto pieno. È stata una bella emozione, ce la siamo giocata per 90’ perché non abbiamo mai mollato e abbiamo onorato l’impegno”.