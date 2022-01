Roma-Juventus, VERETOUT: "Quando recuperiamo palla possiamo far male, dobbiamo continuare a pressare"

All'intervallo di Roma-Juventus interviene ai microfoni del cronista a bordocampo Jordan Veretout. Questo il commento a caldo del centrocampista francese dopo i primi 45' di gioco:

VERETOUT A DAZN

Cosa è mancato per chiudere in vantaggio?

Abbiamo iniziato bene. Dobbiamo continuare a pressare alto, a non farli giocare e a non perdere la palla quando la recuperiamo. Quando ci riprendiamo il pallone gli facciamo male. Dopo il primo gol dovevamo avere più concentrazione. Non ho visto bene sul primo gol, ma dobbiamo fare attenzione a Dybala, non dobbiamo concedergli spazio.