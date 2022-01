Roma-Juventus, Landucci: "Oggi ho perso 6 anni di vita. Non mi aspettavo il 4-2-3-1 della Roma"

Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri (quest'oggi squalificato), ha parlato ai microfoni dei cronisti nel postpartita di Roma-Juventus, terminato con il rocambolesco punteggio di 3-4. Queste le sue parole.

LANDUCCI A DAZN

Quanto il gruppo aveva bisogno di una vittoria così in uno scontro diretto?

"Molto, quando si vince è tutto più bello. Il gol di Locatelli ci ha ridato entusiasmo e da lì siamo partiti, siamo riuscito a ribaltare. Sono contento del gol di De Sciglio e per tutti. Abbiamo dimostrato di aver carattere, lo avevamo detto prima della partita. Sono contento, ma spero rientri il mister perché ho perso 6 anni di vita oggi".

Divertente no?

"Quando si vince sì, sul 3-1 non tanto".

C'è una crescita e ci vuole tempo.

"Siamo partiti timorosi, abbiamo preso gol su calcio piazzato e lì sono bravi. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa, peccato per il secondo gol dove abbiamo buttato via palla e dovevamo gestirla presto. Poi siamo stati bravi a crederci, il nostro secondo gol ci ha dato fiducia".

I cambi sono decisi dall'alto o da lei?

"Non si può dire niente, teniamo il segreto. Ero in panchina io, ma eravamo in 4 e siamo riusciti a vincere".

Allegri aveva detto che senza di lui a fare danni la squadra avrebbe fatto meglio.

"E' una battuta, facevamo sempre fatica a far gol e oggi ne abbiamo fatti 4. Ne abbiam presi 3, ma fatti 4".

I due tempi sono stati un copia e incolla, i cambi sono stati determinanti.

"Volevamo mettere prima Chiellini, ma non abbiamo avuto tempo. Ho sperato che Tek (Szczesny, ndr) parasse il rigore come all'andata e così è stato. Siamo contenti".

Per Morata può essere una svolta?

"Ci dà morale, quando vinci le cose sono migliori. Poi bisogna migliorare le cose che abbiamo sbagliato ad inizio partita, anche perché ci aspettavamo la Roma col 3-5-2 e non col 4-2-3-1, ci aspettavamo Cristante centrale. Poi abbiamo capito. Morata è forte, ha sempre dato dimostrazione d'affetto per la squadra, oggi è entrato bene, ha dato qualità e profondità. È stato determinante, sono molto contento per lui".

Avete spinto più a sinistra?

"Non riuscivamo a venirne fuori, volevamo uscire con i terzini per trovare il centrale opposto. Anche grazie alla qualità di Dybala ne siamo venuti fuori, siamo contenti anche per lui".

Qui ad Allegri si chiede un compito diverso del primo ciclo juventino.

"Sì, sapevamo che avevamo questo impegno difficile ma solo col lavoro e la voglia si viene fuori. Veniamo un po' criticati, piano piano riusciremo a vincere anche questa sfida con il lavoro e stando zitti".

Chiesa come sta?

"E' l'unica nota stonata, ha avuto una distorsione al ginocchio e verrà valutato".

LANDUCCI A JUVENTUS TV

La rimonta.

«Il secondo gol ci ha dato una spinta e ci ha aiutato molto a crederci per la rimonta. È stata un po’ una sofferenza ma alla fine abbiamo portato a casa i tre punti».

La mancanza dei gol.

«Dobbiamo lavorare per questo, per migliorare. Vogliamo che i giocatori vadano davanti, se non ci buttiamo in area di rigore non facciamo gol».

La panchina.

«Spero che sia l’ultima in panchina. Ho fatto i complimenti alla squadra per il risultato. Negli spogliatoi ci siamo detti di ripartire con attenzione ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo stare più attenti».

La scintilla.

«Il secondo gol ci ha dato morale e da lì siamo ripartiti per ribaltarla».

LANDUCCI IN CONFERENZA STAMPA

Per settanta minuti sembrava piccoli rispetto alla Roma, poi avete segnato tre gol in sette minuti. Se l’aspettava?

"Ci speravo. Nell’ultima partita abbiamo fatto 22 conclusioni in porta. Il gol del 2-3 ci ha dato morale perché eravamo in difficoltà e siamo ripartiti. Non siamo partiti bene in entrambi i tempi e poi abbiamo fatto una buona gara, la squadra ci ha creduto e il calcio è bello anche per questo. Bella vittoria, siamo contenti".

Su Chiesa e le sue condizioni.

"Chiesa verrà valutato domani, ha una distorsione al ginocchio. Non sono un medico".

I calci piazzati.

"Sui calci piazzati ci siamo preparati ma loro sono forti, poi abbiamo marcato meglio perché loro di testa sono molto forti, Veretout ha calciato un bellissimo corner e Abraham ha fatto un bel gol". Le assenze vi preoccupano per mercoledì?

"Cercheremo di mettere in campo la nostra formazione, ci teniamo molto a questa coppa".

È d’accordo col fatto che chi è ammonito in campionato debba saltare la Supercoppa?

"Non posso parlare del regolamento, se c’è va rispettato".

Sulla scelta di lavorare con Allegri.

"Ho fatto tanti errori, ma ho scelto bene Allegri, sono stato anche fortunato. Sono contento della scelta che ho fatto, sono 15-16 anni che siamo insieme, abbiamo cominciato a Grosseto. Oggi eravamo tutto lo staff, ho detto ad Allegri che eravamo in quattro e avremmo cercato farne uno. La Roma è una grande squadra, ha giocatori forti, vincerla così è ancora più bella. Andiamo avanti sul lavoro, parliamo poco, le chiacchiere se le porta il vento. Dobbiamo lavorare e migliorare, è l’unica ricetta".

