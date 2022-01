Roma-Juventus, Arrivabene: "Non siamo qui per regalare punti"

All'Olimpico va in scena Roma-Juventus, big match della 21a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ARRIVABENE A DAZN

Quanto è importate questa partita?

"Non c'è bisogno di dirlo, è importantissima. La Roma è una grande squadra e con un grande allenatore, ma non siamo venuti qui per regalare punti".

Pensate tutti come Allegri che servono uno-due anni per vincere?

"I piani e i programmi sono chiari. La qualificazione alla Champions è un must, come andare avanti più possibile in Champions. Cerchiamo di raggiungere tutti insieme gli obiettivi preposti".

Cambierete qualcosa in attacco?

"La rosa che abbiamo ha l'80% dei giocatori che fanno parte delle nazionali in tutto il mondo. È una rosa in costruzione, avanti così significa per vincere".

Come procede il rinnovo Dybala?

"Abbiamo un certo numero di partite da qui a febbraio e abbiamo detto ai giocatori che ci saremmo rivisti a febbraio anche per valutare. Ognuno deve guadagnarsi il suo punto in squadra e che vale il valore che gli si dà".

Dybala lo sta dimostrando?

"Vediamo nelle prossime partite. Certo, non è scarso e lo sappiamo tutti",