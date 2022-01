Roma-Cagliari, SERGIO OLIVEIRA: «Dovevamo vincere a tutti i costi. Pellegrini è il rigorista, io la seconda scelta»

Queste le dichiarazioni di Sergio Oliveira, centrocampista della Roma, al termine del match con il Cagliari:

SERGIO OLIVEIRA A DAZN

Sei arrivato da pochi giorni e hai deciso la partita, ti aspettavi di esordire in questo modo?

E' una partita che dovevamo assolutamente vincere, un peccato che ci fossero pochi spettatori per il Covid. Siamo felici e pensiamo alla prossima partita.

La scelta del rigorista è stata sul momento o Mourinho ve l'aveva detto prima?

Era Lorenzo (Pellegrini, ndr) il prima rigorista, poi purtroppo ha avuto un problema nella rifinitura. Eravamo d'accordo che io ero la seconda opzione. Sono soprattutto contento della vittoria della squadra.

Con quale obiettivo sei alla Roma dal punto di vista della squadra? Credete ancora alla Champions?

Dobbiamo andare una partita alla volta, pensiamo alla prossima.

SERGIO OLIVEIRA A ROMA TV+

È stata una bella sensazione, mi sentivo già bene quando sono arrivato per come sono stato accolto in modo fantastico da tutti e di questo sono grato. Vale per lo staff, l'allenatore, i giocatori e i tifosi. Tre punti in casa, niente meglio di questo. In campo ho fatto quello che mi ha chiesto mister Mourinho,i tre giorni in cui sono stato qui mi hanno aiutato a capire come gioca la squadra, sono stato in grado di capire i movimenti e la tattica e in tutta onestà mi sento bene. So bene l'Olimpico è speciale a Roma, i nostri tifosi sono fantastici ed è un peccato non aver giocato con lo stadio pieno. Speriamo di ritrovarli in futuro.