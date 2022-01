Roma-Cagliari, Pavoletti: "Abbiamo creato tanto e loro si sono difesi, meritavamo il pareggio"

La partita tra Roma e Cagliari è finita 1-0, con la vittoria firmata dal gol su calcio di rigore da Sergio Oliveira. Al termine della gara il giocatore della squadra sarda Leonardo Pavoletti ha parlato in zona mista. Le parole dell'attaccante.

LEONARDO PAVOLETTI IN MIXED ZONE

"È stata una partita combattuta, da tanto non eravamo cosi gagliardi e intraprendenti in trasferta. La nostra prestazione è stata giusta e attenta, abbiamo pressato alto e ci ha condannato solo un episodio. Noi abbiamo creato tanto, loro si sono difesi: il pareggio sarebbe stato meritato. È cambiato il nostro modo di ragionare, ci siamo fatti un esame di coscienza perché stavamo sbagliando e siamo ripartiti dal concetto che dobbiamo dare tutti qualcosa in più per l’altro. Il gruppo farà la differenza per raggiungere una salvezza in cui crediamo e che ci andremo a prendere".