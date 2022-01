Roma-Cagliari, KUMBULLA: «Ho faticato tanto, ora sono pronto grazie a Mourinho» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Marash Kumbulla, difensore della Roma, al termine del match con il Cagliari:

KUMBULLA A ROMA TV+

Sono contento perchè vengo da un periodo in cui non ho giocato molto e ho fatto fatica, ma grazie ai miei compagni e al mister, che mi hanno dato tanti consigli. Ho cercato di lavorare al massimo in allenamento per farmi trovare pronto e dare il mio contributo

Sei molto giovane e determinato, questo ti ha aiutato a superare qualche momento difficile?

Sicuramente, sono abbastanza determinato e mi reputo un ragazzo umile. Cerco di dare il massimo per la squadra e penso che questo il mister e i miei compagni lo abbiano visto e che abbiano apprezzato.