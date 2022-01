Roma-Cagliari, KERAMITSIS: «Emozionato all'ingresso in campo, poi ho pensato solo ad aiutare» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Dimitrios Keramitsis, difensore della Roma, al termine del match con il Cagliari:

KERAMITSIS A ROMA TV+

Sono stato emozionato fin quando non sono entrato in campo, poi ho pensato solo a come aiutare i miei compagni a vincere questa partita fondamentale

Cosa ti ha detto Mou prima di entrare?

Mi ha dato indicazioni tattiche perché era un momento decisivo della partita e tutti dovevamo seguire le istruzioni per vincere

Hai una dedica particolare per l'esordio?

Voglio dedicarlo alla mia famiglia, agli allenatori che ho avuto in questi anni che mi hanno aiutato a raggiungere questo livello, allo staff e ai compagni che mi aiutano ogni giorno