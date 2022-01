Roma-Cagliari, Capozucca: "Le due vittorie danno morale" - Goldaniga: "Devo farmi trovare pronto"

Il Cagliari fa visita all'Olimpico nella sfida contro la Roma valida per la 22a giornata di campionato. Prima del match il ds del Cagliari Capozucca ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CAPOZUCCA A DAZN

Come arriva la squadra?

"Le due vittorie hanno dato morale, ma come per tutti c'è la variante Covid e ne siamo stati colpiti. Abbiamo 11 assenze, ma abbiamo 11 giocatori che vanno in campo per fare la partita".

Pereiro e Nandez?

"Pereiro è un giocatore di talento, lo apprezzo molto ma purtroppo in questi anni non ha avuto spazio perché è di difficile collocazione. Nandez è del Cagliari, anche lui è reduce del Covid e ha fatto pochi allenamenti, per questo oggi non è in campo dal 1’".

A seguire ha parlato anche Edoardo Goldaniga, nuovo acquisto del club:

GOLDANIGA A DAZN

Le tue sensazioni?

"Il mio primo allenamento è stato giovedì, però devo essere pronto sin da subito. Devo farmi trovare pronto. Cercherò di dare il più possibile da qui in avanti".