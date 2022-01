Milan-Roma, Pioli: "Squadra pronta e con le idee chiare. Siamo soddisfatti, continuiamo così"

Al termine del match tra Milan e Roma risponde alle domande dei cronisti presenti a San Siro Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero:

PIOLI A DAZN

Cosa la soddisfa della prestazione?

Ero sicuro che avevamo fatto una buona sosta, la squadra aveva bisogno di rifiatare e lavorare. Ho trovato giocatori disponibili. Questo è un periodo particolare. Vedere la squadra pronta, preparata con idee chiare è un bellissimo segnale che deve accompagnarci nel girone di ritorno.

Leao?

Oggi non ho fatto entrare Rebic ma sta bene. Lui e Leao hanno caratteristiche diverse dagli altri. La squadra ha giocato bene per tutta la gara, se non fosse per qualche minuto nel secondo tempo in cui si siamo disuniti. Abbiamo coperto bene il campo, da sempre le caratteristiche dei singoli possono fare la differenza e stiamo recuperando questi giocatori.

Quanto sono importanti per l'entusiasmo che c'è i giocatori che dalla panchina si fanno trovare pronti?

Ci lavoriamo tanto tutti: io, il club, i dirigenti e tutti i giocatori. E' un lavoro continuo e quotidiano. E' un piacere allenare questi ragazzi, che sono generosi, vogliono crescere e imparare. Oggi è giusto essere soddisfatti della gara, e lo sono, ma dobbiamo concentrarci subito perché siamo in pochi e tra pochi giorni abbiamo una partita importante.

Kalulu dove lo vede meglio?

Per me la sua posizione migliore sarebbe in una difesa a 3. Ma ha una personalità in campo incredibile: può sbagliare qualcosa ma ci passa sopra, è veloce, è intelligente ed è forte. Non mi sorprende più perché lo conosco bene. E' serio e si applica tanto, sono contento per lui e Gabbia che si sono fatti trovare pronti contro la coppia della Roma che nell'ultima trasferta avevao fatto bene.

Quanto sono importanti serate come queste?

Sono importanti ma solo se sapremo replicarla domenica. Sono 3 punti importanti e dimostrare che avevamo lavorato bene, ma in un campionato così lungo e difficile solo la continuità fa la differenza. Il nostro obiettivo è migliorare il punteggio dell'anno scorso. Vogliamo cercare di continuare così.

Oggi con Tonali avete costruito in modo diverso dal solito.

Se avessi voluto costruire con due centrocampisti avrei scelto Bakayoko e Krunic, ma abbiamo studiato gli avversari. Credo che oggi abbiano funzionato tante cose, abbiamo creato tanto e siamo stati pericolosi.

Tonali è arrivato al livello di un centrocampista di massimo status?

Ha fatto una partita strepitosa e non so in Italia quanti 2000 siano così. Sta sicuramente crescendo tanto, è generoso e volitivo. Ha margini di crescita e deve continuare così.

PIOLI A MILAN TV

Sulla vittoria

Ero molto fiducioso. Abbiamo gestito bene la sosta, tutti erano pronti per dare il massimo e lo hanno fatto contro un avversario forte. E' una vittoria importante a cui dobbiamo dare continuità.

Sull'atteggiamento

Sono due anni che lavoriamo su certi concetti e su un certo modo di giocare. Possiamo fare ancora meglio e lavoreremo per farlo.

Su Kalulu e Gabbia

E' giusto parlare di loro. Non hanno giocato tanto, ma quando giocano così significa che sono ragazzi di valore. E' un grande merito del gruppo e del club che mi ha messo a disposizione questi giocatori. Ora pensiamo a domenica, sarà una gara diversa, saremo questi e la prestazione deve essere la stessa.

PIOLI IN CONFERENZA STAMPA

Che partita è stata?

"Il Milan sta dimostrando di essere una squadra forte; quando siamo in meno, i giocatori utilizzano lo spirito di squadra per sopperire a qualche assenza. C'è soddisfazione per stasera, ma conta sempre la prossima partita".

Credeva a questa vittoria?

"Ci credevo, ci speravo, ho visto una squadra molto attenta durante la pausa e alla ripresa. Ero convinto di aver lavorato bene, ero molto fiducioso e positivo ma consapevole delle difficoltà della partita. La squadra è stata molto brava a interpretarla".

È scattato qualcosa nei giocatori?

"Dobbiamo smettere di parlare di giovane età, i miei giocatori sono giovani ma stanno mettendo grande esperienza con situazioni che hanno accelerato la crescita. Siamo ambiziosi, dobbiamo giocare con continuità.

Quanto era importante vincere la partita di oggi?

"Era importante vincere perché a San siro era un po’ che non vincevamo. La Roma aveva a disposizione la formazione migliore. Questa vittoria è importante, ma lo sarà soprattutto se daremo continuità domenica prossima".

Chiave tattica del match?

"Idee chiare e tanta disponibilità dei giocatori. C’è l’apporto di tutti, del club dei dirigenti dello staff. Prepariamo al meglio le prossime partite e dobbiamo continuare a farlo. Gli errori possono accadere ma abbiamo le qualità per vincere le prossime partite".

Il Covid sta creando diversi problemi...

"Non stiamo facendo la corsa sugli altri ma su noi stessi. Vogliamo vincere più partite possibili. La pandemia è un momento delicato per tutti, l'imprevisto è dietro l’angolo la partecipazione deve essere massima da parte di tutti".