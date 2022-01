Milan-Roma, PELLEGRINI: "Sto bene, tutti contenti del modulo"

Si apre con il big match col Milan, gara in scena a San Siro alle 18.30, il 2022 della Roma. Prima della sfida il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A DAZN

Come stai?

"Sto bene, molto bene. Ho cercato di recuperare il più in fretta possibile e nel miglior modo possibile per prepararmi per queste partite importanti. Mi sento abbastanza bene, è normale che mi sia mancata la partita un pochino. Ma ho voglia di fare bene".

Come ti vedi all'interno di questo nuovo modulo e come aumenta le pericolosità della Roma?

"Mi vedo bene, è un po' quello che ho sempre fatto, sono contento e ci sentiamo tutti a nostro agio con questo modulo e anche con quello che c'era prima. Facciamo quello che ci viene detto dal mister, ma siamo contenti e ci crediamo molto".