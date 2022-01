Milan-Roma, Leao: "Karsdorp era ammonito, dovevo puntarlo. Abbiamo fatto un grande lavoro"

Triplice fischio su Milan-Roma, che finisce sul risultato di 3-1 in favore dei rossoneri. A margine della partita interviene ai microfoni dei cronisti presenti Rafael Leao. Queste le sue parole:

LEAO A DAZN

Oggi Milan in difficotà, ma che carattere avete mostrato.

Non direi in difficoltà perché abbiamo giocatori di grande qualità, mancano anche gli altri col Covid ma abbiamo dimostrato di essere una squadra.

Hai spaccato la partita, stai bene.

Sì, sono molto contento perché ho aiutato la mia squadra a vincere oggi ma penso che tutta la squadra abbia fatto un grande lavoro.

Cosa voleva Pioli?

Dovevo stare largo a sinistra e puntare Karsdorp che era ammonito.

Si va avanti di testa o di gambe? Avete energie?

Sì, oggi chi ha giocato titolare e chi è entrato hanno fatto la differenza. Un applauso alla mia squadra perché abbiamo fatto un grande lavoro.