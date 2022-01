Milan-Roma, Giroud: "Abbiamo cominciato con aggressività, così è più facile far bene"

Al termine del match tra Milan e Roma, portato a casa dagli uomini di Stefano Pioli con il punteggio di 3-1, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti allo stadio Olivier Giroud. Queste le dichiarazioni dell'attaccante francese:

GIROUD A DAZN

Mourinho diceva che ci sono stati errori della Roma, ma il Milan con questo carattere può competere con chiunque?

Penso che abbiamo cominciato la partita molto bene, con aggressività, determinazione, un grande spirito di squadra e un buon pressing. Allora dopo è più facile fare bene tutti insieme. Personalmente sono felice di aver segnato e di giocare senza dolore perché nei primi mesi sono stato troppo infortunato e voglio giocare il più possibile per aiutare la squadra.

Se fossi l'allenatore del Milan, ti metteresti in coppia con Ibrahimovic?

Non sono sorpreso dalla domanda. Mi piace giocare con lui. Dipende dalla partita, se abbiamo bisogno di due punte e di segnare nel secondo tempo, come abbiamo fatto col Napoli. Mi sento bene in squadra con i miei compagni. Penso che possiamo giocare insieme, ma per l'equilibrio della squadra qualche volta il mister prende le scelte migliori. Se giochiamo così, saremo una squadra difficile da battere.