Roma-Juventus, De Sciglio: "Vittoria importantissima, abbiamo dimostrato grande carattere. Dopo il 3-2 ci siamo risvegliati"

Mattia De Sciglio, giocatore della Juventus, ha parlato al termine della gara ai microfoni dei cronisti per commentare la rocambolesca vittoria dei bianconeri contro la Roma. Queste le sue parole.

DE SCIGLIO A DAZN

Cosa c'è negli abbracci finali?

"C'è tuttala felicità di una vittoria importantissima soprattutto per come è venuta. Nel secondo tempo siamo entrati alla c**** prendendo due gol, poi abbiamo tirato fuori il carattere dimostrando che nelle difficoltà il gruppo c'è. Dobbiamo dimostrarlo fin da subito, era accaduto anche nel primo tempo. Godiamoci la vittoria, tra 3 giorni c'è una sfida importante".

C'è bisogno di questo carattere per fare lo step?

"Quest'anno più che mai dobbiamo riuscire a mettere questo carattere in tutte le partite, è l'arma in più per raggiungere quelle davanti".

Come nasce questa rimonta?

"Prendere 2 gol ad inizio secondo tempo è una bella botta e non è la prima volta che capita di entrare e non essere subito accesi. Con il gol del 2-3 ci siamo risvegliati e abbiamo ripreso a giocare".

Cosa hai pensato quando Massa ha assegnato il rigore nel finale?

"Speravo non desse rigore, a velocità naturale penso che nessuno si sia reso conto. Ho sperato nelle qualità di Tek che come all'andata ha salvato la partita".

Quanta di questa Juve degli ultimi 20' servirà contro l'Inter?

"Servirà la Juve del 2-3, 3-3 e 3-4, quella degli ultimi minuti. L'Inter è un altro grandissimo avversario e ci sarà in palio il primo trofeo della stagione, che per noi è un obiettivo. Nonostante le assenze dobbiamo aiutarci".