Empoli-Roma, ZANIOLO: «Gran primo tempo, come ci aveva chiesto Mourinho»

Queste le dichiarazioni di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, all'intervallo del match con l'Empoli:

ZANIOLO A DAZN

4-0, gol e assist, cosa cercate dal secondo tempo.

Continuare così, abbiamo fatto un gran primo tempo come il mister ci aveva chiesto, abbiamo risposto sul campo. Restano 45' da fare come adesso per prenderci i 3 punti

Cosa è successo a Marchizza?

Ho visto che gli era rimasto sotto il ginocchio. Spero sempre che inforuni del genere non capitino, li ho vissuti in prima persona. Spero non si sia fatto nulla, gli auguro una pronta guarigione