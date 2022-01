Empoli-Roma, MOURINHO: "Qui per vincere, tra Zaniolo ed Abraham c'è empatia"

La Roma è di scena alle 18.00 in casa dell'Empoli nella sfida valida per la 23a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Questa sera sarà una partita stile Premier League considerate le caratteristiche?

"Non si sa mai, però su una cosa non sbaglieremo: noi vogliamo vincere e loro anche. Non siamo qui per giocare per un punto, non penso che loro giocheranno per il pareggio. Quindi in questo senso si possono aspettare due squadre che vogliono vincere e sarà una bella partita per chi è a casa".

Il passaggio a 3 in difesa, ci spiega la mossa tattica?

"No (ride, ndr). Ma è sempre la vecchia storia: se faremo bene sarà una buona decisione, altrimenti no. Ma l'intenzione è avere il controllo della partita. L'Empoli è una squadra che gioca e vuole giocare, per noi è importante cercare la stabilità in base ad una buona organizzazione".

Zaniolo-Abraham: cosa cercherà da loro?

"Non dico niente. Sono giocatori che anche due giorni fa hanno dimostrato empatia e hanno una buona interazione tra loro".