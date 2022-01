Al Castellani alle 18.00 va in scena Empoli-Roma, gara valida per la 23a giornata di Serie A. Prima del match il difensore azzurro, ed ex giallorosso, Riccardo Marchizza ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MARCHIZZA A DAZN

"Per me è sempre una partita speciale affrontare la Roma perché comunque ho fatto le giovanili lì ed è sempre emozionarci giocarci pronto. Sono concentratissimo sull'Empoli e dovremo fare una grande partita".