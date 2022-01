Dopo la vittoria sul Cagliari, in campionato la Roma è ospite dell'Empoli alle 18.00. Prima del fischio d'inizio l'esterno giallorosso Rick Karsdorp è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

KARSDORP A DAZN

Dovrete essere attenti in difesa...

"Certamente. Posso dire una cosa: noi abbiamo grandi attaccanti e loro hanno grandi attaccanti. Dobbiamo segnare un gol in più dell'avversario per vincere".