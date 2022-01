Empoli-Roma, Corsi: "Dobbiamo fare la partita, altrimenti non c'è gara..."

Al Castellani alle 18.00 va in scena Empoli-Roma, gara valida per la 23a giornata di Serie A. Prima del match il presidente del club azzurro Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CORSI A DAZN

Oggi si può chiedere qualcosa in più?

"Dobbiamo fare la partita, se la facciamo fare troppo alla Roma non c'è gara. È una squadra giovane e inesperta, quindi a volte è più difficile quando non si ha un bagaglio come i nostri avversari".

È contento di vedere questi giovani crescere e giocare così?

"Noi siamo questi, l'Empoli va avanti attraverso il valore aggiunto che ci danno questi ragazzi, spesso che vengono dal settore giovanile che è il nostro fiore all'occhiello. Se devo essere sincero, dobbiamo metterli al riparo dai complimenti che riceviamo noi e che ricevono loro. Sono ragazzi, la cosa ci danneggia perché perdiamo un po' di mentalità. È il problema principale. La strada per la salvezza è ancora lunga. Non voglio essere pessimista. C'è da essere fiduciosi. Speriamo di vedere una bella partita e di mostrarci all'altezza come abbiamo sempre fatto".