Empoli-Roma, ABRAHAM: «Atteggiamento sbagliato nel secondo tempo, così la prossima volta rischiamo il 4-4...» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Tammy Abraham, attaccante della Roma, al termine del match con l'Empoli:

ABRAHAM A DAZN

Doppietta per te oggi, la volevi davvero.

Mi hanno preso per segnare e aiutare la squadra con gol e assist. Per fortuna io e la squadra nell'ultimo periodo siamo stati proficui, dobbiamo continuare così.

Mancini ti ha detto qualcosa?

L'importante era fare gol, avevo visto che la palla aveva superato la linea ma non volevo rovinare i suoi festeggiamenti.

Cos'è successo nel secondo tempo dopo il primo tempo perfetto?

Nella ripresa siamo scesi in campo con l'atteggiamento sbagliato, può capitare quando sei avanti 4-0, siamo scesi in campo rilassati. Loro sono una buona squadra, peccato perché il mister ci aveva avvisato e purtroppo è successo. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza, perché la prossima volta potrebbe finire 4-4.

ABRAHAM A ROMA TV+

Sono sempre felice di segnare se questo porta ad una vittoria della squadra. Oggi i gol hanno contribuito alla vittoria, ma in un'altra occasione avremmo potuto pareggiare una partita come quella di oggi, o perdere. Dobbiamo migliorare e non possiamo lasciar segnare 2 gol all'avversario. Dobbiamo rimanere concentrati e continuare a migliorare. Sono onorato di rappresentare la Roma e per me è un orgoglio segnare per questa grande squadra. I tifosi e i giocatori mi hanno fatto sentire in famiglia sin dal primo giorno, glielo devo. Ogni giorno ci alleniamo e lavoriamo sulla nostra intesa. Su come giochiamo, Con Zaniolo c'è un buon feeling, lavoriamo per renderlo sempre migliore, sono contento che abbia segnato e spero possa continuare così.