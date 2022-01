Empoli-Roma, Bandinelli: "Abbiamo avuto 15 minuti di blackout. Negli spogliatoi ci siamo detti di fare un gran secondo tempo"

Filippo Bandinelli, giocatore dell'Empoli, ha parlato al termine della gara in conferenza stampa per commentare la sconfitta dei toscani contro la Roma. I giallorossi hanno chiuso la partita già nel primo tempo, portandosi sullo 0-4. Nel secondo tempo l'Empoli si è rifatto sotto, accorciando le distanze e fissando il risultato sul 2-4 finale. Queste le parole del calciatore.

BANDINELLI IN CONFERENZA STAMPA

Partita dai due volti oggi. Cos'è successo nell'intervallo e cosa vi siete detti?

"Eravamo molto dispiaciuti per come era andato il primo tempo perché tenevamo a fare una gara diversa. Purtroppo ci sono stati degli episodi e un quarto d'ora di blackout in cui la squadra non è riuscita a reagire, ma poi negli spogliatoi ci siamo compattati e ci siamo detti di fare un gran secondo tempo per noi e per la gente. Purtroppo non ci siamo riusciti, sappiamo che la Roma è più forte di noi, dobbiamo ripartire dalla reazione che abbiamo avuto".

Quanto pagate le defezioni in questo momento?

"Veniamo da partite difficili, mercoledì è stata tosta sia a livello fisico che mentale. Abbiamo giocatori che sono fermi, speriamo di recuperarli il prima possibile. Peccato perché avevamo approcciato bene la gara nei primi venti minuti. Eravamo vivi e concentrati, poi c'è stato questo blackout che dovremo analizzare col mister".