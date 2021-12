VIDEO - Mourinho: «6 anni in un club come Gasperini? A Roma sì»

La Roma torna a vincere con una big: a farne le spese è l'Atalanta di Gasperini, che incassa un 1-4 casalingo piegata da una prestazione maiuscola dei giallorossi. In conferenza stampa Mourinho commenta il pomeriggio del Gewiss Stadium e, incidentalmente, risponde anche ad una domanda sul futuro in giallorosso. Quando gli viene chiesto se ci sia la possibilità di vederlo su una panchina per un periodo di 6 anni - attuale permanenza di Gasperini su quella dell'Atalanta - lo Special One risponde così: "A Roma sì. Sono venuto qui e ho fermato per 3 anni, non bastavano un anno e mezzo o due. E' un tipo di progetto che mi piace, ma serve qualcosa di più".