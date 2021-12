Roma-Spezia, Thiago Motta: "Mourinho un'ispirazione. Contro i giallorossi con rispetto ma senza timore"

Prima del fischio d'inizio tra Roma e Spezia, posticipo che conclude la 17a giornata di Serie A, il tecnico del club ligure Thiago Motta è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

THIAGO MOTTA A SKY SPORT

Quale insegnamento di Mourinho si porta nella sua carriera da allenatore?

"Vivere il momento, giorno dopo giorno. È un allenatore che mi ha insegnato che quando vi vince si vive bene, quando non si vince non si vive bene. È un'ispirazione non solo per me, uno come lui che ha vinto e che farà ancora tanto deve essere per tanti altri una grande ispirazione".

Ci racconta Mourinho arrabbiato?

"Esiste, ma è una persona vera che difficilmente nasconde quando ha un sentimento. Lo fa sempre con spontaneità. Ricordo una partita di Champions che stavamo perdendo (con l'Inter, ndr) e nello spogliatoio era molto arrabbiato. Ma altre volte erano uno di noi e viveva con la squadra le emozioni belle e meno belle".

Questa sera come metterete in difficoltà la Roma?

"Giocheremo la nostra partita contro una grande squadra, cercheremo di affrontarla con rispetto ma senza timore. Conosciamo la sua forza, è costruita per andare in Europa. Noi giochiamo per la salvezza, vedremo cosa saremo in grado di fare".