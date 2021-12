Roma-Spezia, PINTO: "Allineati sul mercato. Mayoral grande professionista, porte sempre aperte in entrata e uscita"

In programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico, il posticipo tra Roma e Spezia chiude la 17a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il Gm giallorosso ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

4° posto lontano, il mercato di gennaio servirà per dare equilibrio? un centrocampista e un esterno destro sono gli obiettivi?

"Quello che può aiutare un po' è vincere oggi perché diventerebbero 8 punti e non 11. Ho vinto un campionato nella mia carriera quando ero 7 punti dietro e l'ho vinto con 7 di vantaggio. I conti si fanno alla fine, giochiamo sempre come fosse una finale. Per quanto riguarda il mercato la mia intervista è stata chiara, allineata con l'allenatore. Sappiamo di cosa abbiamo bisogno, conosciamo la strategia della società e che quello di gennaio è un mercato particolare. Abbiamo 3 partite, siamo tutti allineati per fare il meglio della Roma".

Mayoral gioca titolare oggi, rimarrà sicuramente fino a giugno o c'è il rischio che chieda la cessione? Maggiore vi interessa?

"Non mi piace parlare dei giocatori e di quelli di altri club. Mayoral è un grande professionista, ha saputo aspettare la sua opportunità e ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa, oggi mi aspetto che faccia bene. A gennaio vediamo, le porte sono sempre aperte per entrare e uscire, ma ora non è tempo di parlare del mercato".

Maggiore?

"Non posso parlare di altri calciatori di altri club".