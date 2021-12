Roma-Spezia, IBANEZ: "Campionato lungo, siamo in linea con le aspettative"

Roma-Spezia, in scena allo Stadio Olimpico, chiude la 17a giornata di campionato e prima del match il difensore giallorosso Roger Ibanez è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

IBANEZ A SKY SPORT

Cosa è mancato ultimamente in difesa? Mourinho era arrabbiato per i due gol presi col CSKA Sofia...

"Non solo lui, tutti noi in difesa siamo arrabbiati per i due gol presi. Abbiamo lavorato bene e adesso partiamo forte".

Cosa cambia per te giocare in una difesa a 3 o a 4?

"Non cambia nulla per me, è una scelta del mister e facciamo quello che chiede lui. Andiamo forte sempre".

IBANEZ A DAZN

"L'atteggiamento deve essere sempre giusto per entrare in campo forte e cercare di vincere la partita".

Il campionato sta andando diversamente rispetto alle aspettative o siete in linea?

"Siamo in linea, il campionato è ancora lungo. Dobbiamo vincere oggi e da domani pensare alla prossima partita".