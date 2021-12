Roma-Spezia, Gyasi: "Roma grandissima squadra, qui per giocarcela"

In programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico, il posticipo tra Roma e Spezia chiude la 17a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio l'attaccante del club ligure Emmanuel Gyasi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

GYASI A SKY SPORT

Cosa è cambiato da Italiano a Thiago Motta?

"Thiago Motta e Italiano hanno idee diverse, ma con una mentalità offensiva, quindi più o meno ci adattiamo sia con l'uno sia con l'altro. Cerchiamo di mettere in pratica quello che chiede mister Thiago Motta e cercheremo di farlo anche questa sera".

Cosa ha significato per voi battere lo scorso anno la Roma?

"Tantissimo, vuole dire che vieni qua per giocartela. Giochiamo contro una grandissima squadra, non è facile per nessuno. Ma siamo arrivati consapevoli di fare il nostro gioco e siamo riusciti a batterla, speriamo di ripeterci anche questa sera".

GYASI A DAZN

Uno dei problemi dello Spezia è la gestione del vantaggio, come si esce da questa situazione?

"È una cosa da migliorare, è successo qua con la Lazio e anche col Sassuolo. Ci stiamo lavorando col mister e dobbiamo assolutamente migliorare per fare punti".