Roma-Spezia, CRISTANTE: «Per la Champions ci siamo anche noi, dobbiamo provarci» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Bryan Cristante, centrocampista della Roma, al termine del match con lo Spezia

CRISTANTE A SKY SPORT

Importante vincere, si può fare meglio nel gioco...

Bisogna vedere anche le cose positive, non solo quelle negative... Siamo stati bravi e siamo entrati in campo con la testa giusta, abbiamo dominato quasi sempre. Potevamo fare più gol, ma un’ottima partita”

La mia era riflessione in vista dell'Atalanta

Sappiamo che sarà una partita difficile, loro sono in forma. Dobbiamo dare il 100% per provare a prender qualche punto

C’è la possibilità di arrivare al quarto posto?

Sappiamo che siamo 7-8 squadre, tutte le partite sono difficili, chiunque può battere chiunque. Abbiamo ancora obiettivi come il quarto posto e la Conference e fino a fine stagione dobbiamo provare ad arrivare in fondo.

CRISTANTE A DAZN

Era fondamentale vincere, il mister può essere soddisfatto o c'è qualcosa che può rimproverarvi?

C'è sempre qualcosa da rimproverare, ma era importante vincere ed entrare con la testa giusta per fermare lo stop di 2 ko consecutivi.

Dopo il primo gol potevate accelerare e gestire più serenamente.

Sì, abbiamo avuto dei minuti in cui ci siamo fermati ma nel secondo tempo abbiamo ripreso con la testa giusta.

Oggi senza Mancini sei stato leader lì dietro, ti senti di dover essere una guida?

Siamo 4-5 giocatori con qualche partita in più e quando si può si cerca di dare una mano ai più giovani, ognuno cerca di dare il suo.

Ora c'è l'Atalanta per capire a quale Europa potete aspirare.

Sì, è una partita difficilissima e loro sono alla grande come sempre. E' sempre difficile giocare con loro, ma sappiamo che se siamo al 100% ce la giochiamo.

CRISTANTE A ROMA TV+

Era importantissimo riprendere a vincere dopo 2 sconfitte. Siamo entrati con la testa giusta, si poteva far meglio ma era importante vincere.

Ruolo determinante dei difensori e importanza delle palle inattive

Sì, esattamente. Sappiamo che le palle inattive sono una nostra arma importante. Era un po' che non le sfruttavamo. Stasera abbiamo ricominciato e dobbiamo continuare su questa strada

Sud in silenzio per il malore di un tifoso

Sì, ho saputo a fine partita che un ragazzo è stato poco bene. Speriamo non sia nulla di grave e che si riprenda il prima possibile