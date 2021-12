Roma-Sampdoria, SHOMURODOV: «Volevo questo gol, con Mourinho imparo sempre qualcosa di nuovo»

Queste le dichiarazioni di Eldor Shomurodov, attaccante della Roma, al termine del match con la Sampdoria:

SHOMURODOV A DAZN

Quanta voglia hai messo nel gol?

Quando sono in campo voglio sempre far gol e oggi per fortuna l'ho fatto.

Ti trovi meglio a giocare da prima punta o sotto una prima punta come Abraham?

Per me vanno bene tutte e due le posizioni, non c'è problema. Gioco da prima e seconda punta.

Come ti trovi con Mourinho?

Molto bene, benissimo. Io imparo sempre qualcosa di nuovo dal mister.