Roma-Sampdoria, PINTO: "Il 90% dei nomi usciti sul mercato sono bugie..."

Prima di Roma-Sampdoria, 19a giornata di campionato in scena all'Olimpico ed ultima gara del 2021 per le formazioni di Mourinho e D'Aversa, il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

Dopo la serata disastrosa col Bodø/Glimt e l'allarme di Mourinho con diversi giocatori non ritenuti al momento pronti, possiamo considerarli in uscita?

"Hai detto la parola giusta sulla serata, ma dopo tutti hanno avuto un'opportunità, ripreso a giocare e a far le cose bene. Un esempio è Kumbulla. Il calcio è così. Tutti insieme abbiamo fatto un disastro e abbiamo avuto la capacità di riprenderci. Sul mercato vediamo. Il mercato è dinamico, in un club come la Roma ci sono sempre le porte aperte e dobbiamo lavorare su questo per diventare sempre più forti e allineati come abbiamo sempre detto io e l'allenatore".

Si fanno tanti nomi, soprattutto centrocampisti. È il ruolo in cui intervenire di più?

"Ti posso fare una confidenza, di tutti i nomi usciti il 90% sono bugie..."