Roma-Sampdoria, MANCINI: "Il rinnovo è meno importante della partita di oggi..."

La Roma chiude il 2021 contro la Sampdoria, ospite all'Olimpico nella 19a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti. L sue dichiarazioni:

MANCINI A DAZN

Rinnovo?

"È meno importante della partita di oggi. Siamo tutti concentrati per finire il girone d'andata nel migliore dei modi e per dare continuità dopo Bergamo".

Che tipo di gara sarà oggi soprattutto dopo Bergamo?

"È una partita difficile, la Sampdoria nelle ultime gare ha cambiato il modo di interpretare le partite. È tosta, l'abbiamo studiata bene e cercheremo di vincere".

Quanto ti aiuta avere Smalling al tuo fianco?

"È importante come avere in campo Ibanez o Kumbulla. Chris ha molta esperienza e in campo si fa sentire, è un aiuto per tutta la squadra".