Roma-Sampdoria, D'Aversa: "Partita proibitiva, ma in campo con volontà e determinazione"

Alle 18.30 in campo Roma e Sampdoria all'Olimpico nella 19a giornata di campionato: prima del match il tecnico blucerchiato Roberto D'Aversa è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

D'AVERSA A DAZN

È la partita giusta per chiudere l'anno?

"Sicuramente conosciamo le difficoltà della gara. La Roma rispetto all'anno scorso sia è rinforzata a livello tecnico, il riferimento è anche all'allenatore che porta un livello altissimo. Arrivano da un risultato molto importante a Bergamo, sulla carta è una partita proibitiva ma dobbiamo avere la volontà e la determinazione per portare un risultato positivo a casa. Se giochiamo in maniera remissiva, rischiamo di fare brutte figure".

Domani è una giornata importante per la società.

"In questo momento l’unico pensiero è la partita".