Roma-Sampdoria, CRISTANTE: "Partita difficile, sono molto chiusi. Dobbiamo fare di più nel secondo tempo"

All'intervallo di Roma-Sampdoria, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A, Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare il primo tempo. Queste le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A DAZN

Partita dura a centrocampo, un pizzico di imprecisione di troppo?

"Sì, è una partita difficile, sono chiusi ed è complicato trovare spazi. Nel secondo tempo dovremo fare qualcosa in più".

Cosa dovete fare per sbloccarla?

"Qualcosa in più, dobbiamo trovare più spazi tra le linee ed andare in profondità per fargli male".